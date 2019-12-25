Стало известно, планирует ли Вендел покинуть "Зенит"

Клуб "Фламенго" заинтересовался в спортсмене.

Сезар Барбьери – агент полузащитника "Зенита" Вендела рассказал, планирует ли футболист покидать клуб. По словам представителя игрока, Вендел думает о продолжении карьеры в составе сине-бело-голубых. Об этом сообщили на портале Sport24.

Интерес от "Фламенго" просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение "Зенита". Все зависит от воли Бога. Сезар Барбьери, агент Вендела

Напомним, что в прошлом сезоне Вендел появлялся на поле 25 раз, трижды ему удалось отправить мяч в ворота противника. Во вчерашнем матче за Суперкубок России Вендел забил гол. Команда выиграла трофей.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"