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Стало известно, планирует ли Вендел покинуть "Зенит"
Сегодня, 17:55
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Стало известно, планирует ли Вендел покинуть "Зенит"

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Клуб "Фламенго" заинтересовался в спортсмене.

Сезар Барбьери  – агент  полузащитника "Зенита" Вендела рассказал, планирует ли футболист покидать клуб. По словам представителя игрока, Вендел думает о продолжении карьеры в составе сине-бело-голубых. Об этом сообщили на портале Sport24.

Интерес от "Фламенго" просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение "Зенита". Все зависит от воли Бога.

Сезар Барбьери,  агент  Вендела

Напомним, что в прошлом сезоне Вендел появлялся на поле 25 раз, трижды ему удалось отправить мяч в ворота противника. Во вчерашнем матче за Суперкубок России Вендел забил гол. Команда выиграла трофей.

Ранее на Piter.tv: Клаудиньо планирует остаться в "Зените".

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

 

Теги: вендел, зенит, сезар барбьери, спортивная карьера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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