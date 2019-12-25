Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.

"Зенит" победил в матче за Суперкубок России, который проходил на "Газпром Арене" сегодня, 9 июля. Сине-бело-голубые играли со "Спартаком". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургской команды. На 29-й минуте мяч в ворота противника забил Иван Сергеев. На 34-й – Малком. Еще один гол был за Венделом. Последний мяч во втором тайме забил Кассьерра.

На поле в составе сине-бело-голубых вышли Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Иван Сергеев, Малком.

На скамье запасных своего часа ждали Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Деян Ловрен, Родригао, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Матео Кассьерра. Были замены.

Ранее на Piter.tv: из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы.

Фото: ФК "Зенит"