Из-за матча за Суперкубок России станция метро "Зенит" будет закрыта 9 июля в определенные часы

Попасть в вестибюли не получится с 16:00 до 21:00.

Сегодня, 9 июля, станцию метро "Зенит" закроют на 5 часов из-за проведения матча за Суперкубок России. Вестибюли станции будут закрыты с 16:00 до 21:00. Ожидается большой поток болельщиков. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Горожанам предложили воспользоваться станциями метро "Крестовский остров" или "Беговая", которые находятся рядом со стадионом.

Напомним, матч "Зенита" и "Спартака" начинается в 19:00 на стадионе "Газпром Арена". Петербургские спортсмены получили возможность показать себя первыми в игре после победы в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Ранее на Piter.tv: стало известно, сколько в Петербурге поймали нелегальных маршруток, которые заменили на автобусы.

Фото: Piter.tv