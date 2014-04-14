На "Газпром Арене" сегодня состоится матч "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок России

Петербургские спортсмены получили возможность показать себя первыми в игре после победы в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

В субботу, 9 июля, в Петербурге за Суперкубок России сразятся "Зенит" и "Спартак". Игра начнется в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Место проведения первого матча в новом сезоне обсуждали очень долго и активно. Схватку спортсменов планировали провести в Казани либо в Нижнем Новгороде. Но выбор все-таки пал на Северную столицу, именно ее выбрали члены РФС.

Отметим, что сегодня футболисты откроют сезон-2022/23. Петербургские спортсмены получили возможность показать себя первыми в игре после победы в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Ранее на Piter.tv: автобусы №112, 134А, 134Б изменят маршрут из-за Суперкубка России.

Фото: Piter.tv