Автобусы №112, 134А, 134Б изменят маршрут из-за Суперкубка России

С 16:00 до 22:00 субботы трассы автобусов № 112, 134А и 134Б изменят в связи с временными ограничениями по Яхтенной улице.

Три автобусных маршрута претерпели временные изменения из-за предстоящего футбольного матча между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет 9 июля в 19:00. Б этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

С 16:00 до 22:00 субботы трассы автобусов № 112, 134А и 134Б изменят в связи с временными ограничениями по Яхтенной улице.

Автобус №112 — от конечной остановки "Ст. метро "Удельная" по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект и затем до конечной остановки "Юнтолово";

Автобус №134А — от конечной остановки "Лахтинский разлив" по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной, улице Савушкина и затем по действующей трассе до конечной остановки "Афонская улица";

Автобус №134Б — от конечной остановки "Афонская улица" по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по Савушкина, Школьной улице и до конечной остановки "Лахтинский разлив".

Напомним, что помимо наземного транспорта изменится работа метрополитена. Так, станцию метро "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок России. Воспользоваться станцией как на вход, так и на выход будет нельзя с 16 до 21 часа. Меру объясняют "необходимостью обеспечения общественного порядка". Для того, чтобы попасть на "Газпром Арену", болельщикам придется пользоваться станцией "Крестовский остров" или "Беговая".

Ранее в матче легенд "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 2:0. В команде сине-бело-голубых отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

Фото: Piter.tv, комитета по транспорту Петербурга