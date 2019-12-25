Станцию метро "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок России

Станцию метро "Зенит" закроют 9 июля на время проведения матча между петербургским футбольным клубом и "Спартаком". Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.
Воспользоваться станцией как на вход, так и на выход будет нельзя с 16 до 21 часа. Меру объясняют "необходимостью обеспечения общественного порядка". Для того, чтобы попасть на "Газпром Арену", болельщикам придется пользоваться станцией "Крестовский остров" или "Беговая".
Напомним, игра за Суперкубок начнется в 19:00. Сильнейшие клубы России сразятся за звание лучшего. Накануне стало известно о том, что на церемонии закрытия выступит группа Би-2.
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Фото: Piter.tv
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