"Би-2" выступит на церемонии закрытия Суперкубка России

Группа Би-2 выступит на Суперкубке России, который состоится 9 июля между "Зенитом" и "Спартаком". Матч пройдет на "Газпром Арене".
Информация о выступлении коллектива появилась в соцсетях OLIMPBET Суперкубок России. Сообщается, что Би-2 выступит на церемонии закрытия.
Ранее в хедлайнерах были заявлены группы "Ленинград" и МакSим. Во время церемонии закрытия должен был выступить Александр Розенбаум.
Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене". Он начнется в 19:00. Жители смогут увидеть матч в кинотеатрах.
Фото: ВКонтакте / Би-2
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