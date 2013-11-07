"Би-2" выступит на церемонии закрытия Суперкубка России

Матч между сильнейшими футбольными клубами России пройдет 9 июля.

Группа Би-2 выступит на Суперкубке России, который состоится 9 июля между "Зенитом" и "Спартаком". Матч пройдет на "Газпром Арене".

Информация о выступлении коллектива появилась в соцсетях OLIMPBET Суперкубок России. Сообщается, что Би-2 выступит на церемонии закрытия.

Ранее в хедлайнерах были заявлены группы "Ленинград" и МакSим. Во время церемонии закрытия должен был выступить Александр Розенбаум.

Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене". Он начнется в 19:00. Жители смогут увидеть матч в кинотеатрах.

Фото: ВКонтакте / Би-2