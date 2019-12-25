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Жители смогут увидеть матч "Зенита" и "Спартака" за суперкубок России в кинотеатрах
Сегодня, 19:45
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Жители смогут увидеть матч "Зенита" и "Спартака" за суперкубок России в кинотеатрах

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Трансляцию запустят в 19:00.

Сражение сине-бело-голубых и "Спартака" за Суперкубок России покажут в кинотеатрах. Жители страны смогут увидеть матч в 62 киноточках. Игра состоится 9 июля на стадионе "Газпром Арена". 

Трансляцию запустят в 19:00. Отметим, что в Северной столице посмотреть на схватку можно в ТРК "Сити Молл" и ТРЦ "Галерея". Заявлено, что это крупнейший показ футбольного матча в кинотеатрах.

В Москве  игру покажут на Кутузовском в  двух залах: один для фанатов сине-боле-голубых, второй — для красно-белых.

Напомним, что "Ленинград" и МакSим выступят на матче за Суперкубок в Петербурге. Отмечается, что выбор исполнителей неслучайный. Так, фанаты сине-бело-голубых регулярно исполняют песню "В Зените" группы "Ленинград". МакSим однажды покорила сердца фанатов "Спартака", красно-белые любят петь "Знаешь ли ты?".

Ранее на Piter.tv: "Спартак" не хочет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, игра в кино, спартак, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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