Жители смогут увидеть матч "Зенита" и "Спартака" за суперкубок России в кинотеатрах

Трансляцию запустят в 19:00.

Сражение сине-бело-голубых и "Спартака" за Суперкубок России покажут в кинотеатрах. Жители страны смогут увидеть матч в 62 киноточках. Игра состоится 9 июля на стадионе "Газпром Арена".

Трансляцию запустят в 19:00. Отметим, что в Северной столице посмотреть на схватку можно в ТРК "Сити Молл" и ТРЦ "Галерея". Заявлено, что это крупнейший показ футбольного матча в кинотеатрах.

В Москве игру покажут на Кутузовском в двух залах: один для фанатов сине-боле-голубых, второй — для красно-белых.

Напомним, что "Ленинград" и МакSим выступят на матче за Суперкубок в Петербурге. Отмечается, что выбор исполнителей неслучайный. Так, фанаты сине-бело-голубых регулярно исполняют песню "В Зените" группы "Ленинград". МакSим однажды покорила сердца фанатов "Спартака", красно-белые любят петь "Знаешь ли ты?".

Ранее на Piter.tv: "Спартак" не хочет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Петербурге.

Фото: Piter.tv