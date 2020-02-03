"Ленинград" и МакSим выступят на матче за Суперкубок в Петербурге

Aанаты сине-бело-голубых регулярно исполняют песню "В зените" группы "Ленинград". МакSим однажды покорила сердца фанатов "Спартака", красно-белые любят петь "Знаешь ли ты?".

Стало известно, что на Суперкубке России между "Зенитом" и "Спартаком" выступят "Ленинград" и МакSим. РФС анонсировал программу 1 июля.

В пресс-службе добавляют, что впервые на поле выйдут детские тренеры-ветераны Петербурга и области. До начала игры гостей ждет развлекательная программа с футбольными конкурсами, розыгрышами призов, фото и автограф-сессия, игры для детей.

Отмечается, что выбор исполнителей неслучайный. Так, фанаты сине-бело-голубых регулярно исполняют песню "В зените" группы "Ленинград". МакSим однажды покорила сердца фанатов "Спартака", красно-белые любят петь "Знаешь ли ты?".

Ранее "Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене". Победители российских соревнований сразятся в матче 9 июля.

Фото: Piter.tv