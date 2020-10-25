Петербург примет Олимп-Суперкубок-2022

Матч за трофей пройдет на "Газпром Арене".

"Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене". Победители российских соревнований сразятся в матче 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Напомним, петербургский клуб стал чемпионом РПЛ, а московский - Бетсити-Кубка России. Бюро исполкома РФС решило, что местом проведения матча станет Северная столица. Также среди претендентов были Казань и Нижний Новгород.

Петербург примет Суперкубок во второй раз. Ранее матч за этот трофей проходил в 2015 году, однако на другом стадионе - "Петровский". О старте продажи билетов будет известно позднее.

Фото: Piter.tv