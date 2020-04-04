"Спартак" не хочет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Петербурге

На мнение руководства оказали влияние болельщики московского ФК.

Московский футбольный клуб "Спартак" не будет бойкотировать матч за Суперкубок РФ с "Зенитом", не смотря на неоднозначное отношение руководства красно-белых к проведению турнира в Петербурге. Об этом заявили на официальном сайте "Спартака".

Решение вступить в схватку было принято под давлением болельщиков, которые уверены, что в футболе нужно бороться за победу при любых условиях. Такого же мнения придерживаются и клубные игроки.

Напомним, что матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге "Зенит" одолел "Нижний Новгород" в серии пенальти в товарищеском турнире.

Фото: Piter.TV