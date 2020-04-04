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"Спартак" не хочет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Петербурге
Сегодня, 16:12
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"Спартак" не хочет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Петербурге

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На мнение руководства оказали влияние болельщики московского ФК.

Московский футбольный клуб "Спартак" не будет бойкотировать матч за Суперкубок РФ с "Зенитом", не смотря на неоднозначное отношение руководства красно-белых к проведению турнира в Петербурге. Об этом заявили на официальном сайте "Спартака".

Решение вступить в схватку было принято под давлением болельщиков, которые уверены, что в футболе нужно бороться за победу при любых условиях. Такого же мнения придерживаются и клубные игроки. 

Напомним, что матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене".

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге "Зенит" одолел "Нижний Новгород" в серии пенальти в товарищеском турнире.

Фото: Piter.TV

Теги: спартак, спорт, суперкубок, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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