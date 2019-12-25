В Петербурге "Зенит" одолел "Нижний Новгород" в серии пенальти в товарищеском турнире

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы – 5-3.

"Зенит" победил в серии пенальти "Нижний Новгород" в матче предсезонного товарищеского турнира. Встреча прошла в Петербурге на стадионе "Смена" и завершилась счетом 1:1.

В команде сине-бело-голубых отличился Малком (31-я минута), у гостей мяч забил Кирилл Гоцук (40). В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы – 5-3.

В петербургской команде дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев, который летом покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. В серии пенальти его удар оказался точным.

Ранее стало известно, что голкипер Станислав Крицюк покидает "Зенит". Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию спортсмена и клуба.

Фото: piter.tv

