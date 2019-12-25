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В Петербурге "Зенит" одолел "Нижний Новгород" в серии пенальти в товарищеском турнире
Сегодня, 22:17
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В Петербурге "Зенит" одолел "Нижний Новгород" в серии пенальти в товарищеском турнире

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В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы – 5-3.

"Зенит" победил в серии пенальти "Нижний Новгород" в матче предсезонного товарищеского турнира. Встреча прошла в Петербурге на стадионе "Смена" и завершилась счетом 1:1. 

В команде сине-бело-голубых отличился Малком (31-я минута), у гостей мяч забил Кирилл Гоцук (40). В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы – 5-3.

В петербургской команде дебютировал полузащитник Зелимхан Бакаев, который летом покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. В серии пенальти его удар оказался точным.

Ранее стало известно, что голкипер Станислав Крицюк покидает "Зенит". Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию спортсмена и клуба.

Фото: piter.tv
 

Теги: зенит, нижний новгород, турнир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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