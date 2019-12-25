Голкипер Станислав Крицюк покидает "Зенит"

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию спортсмена и клуба.

ФК "Зенит" по обоюдному согласию расторгнул контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

После принятого решения, 31-летний спортсмен продолжит тренировки в расположении "Зенита" до конца июня.

Напомним, что Крицюк пришел в клуб в сентябре 2021 года. В общей сложности он провел 11 матчей в составе команды, пропустив 15 голов.

Ранее мы сообщили о том, что руководство футбольного клуба "Зенит" выступает против безусловного увеличения команд на РПЛ сезона-2023/24.

Фото: ФК "Зенит"