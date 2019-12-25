Голкипер Станислав Крицюк покидает "Зенит"

ФК "Зенит" по обоюдному согласию расторгнул контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
После принятого решения, 31-летний спортсмен продолжит тренировки в расположении "Зенита" до конца июня.
Напомним, что Крицюк пришел в клуб в сентябре 2021 года. В общей сложности он провел 11 матчей в составе команды, пропустив 15 голов.
Ранее мы сообщили о том, что руководство футбольного клуба "Зенит" выступает против безусловного увеличения команд на РПЛ сезона-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"
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