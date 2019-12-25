Руководство футбольного клуба "Зенит" выступает против безусловного увеличения команд на РПЛ сезона-2023/24

Вопрос о расширении лиги с сезона-2023/24 рассмотрят в заочном формате.

Руководство сине-бело-голубых не поддерживает безусловное увеличение числа команд-участниц РПЛ с сезона 2023/24. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на гендиректора ФК "Зенит" Александра Медведева.

Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон. Пока мы свое мнение не изменили. Александр Медведев, генеральный дирекор ФК "Зенит"

Вопрос о расширении лиги с сезона-2023/24 рассмотрят в заочном формате на заседании общего собрания клубов 20 июня. По итогам сезона-2022/23 в стыковых матчах на поле выйдут 15-я и 16-я команды РПЛ, а также третья и четвертая команды первого дивизиона Олимп - ФНЛ-1.

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Напомним, петербургский клуб стал чемпионом РПЛ, а московский - Бетсити-Кубка России. Бюро исполкома РФС решило, что местом проведения матча станет Северная столица. Также среди претендентов были Казань и Нижний Новгород.

Фото: : Piter.tv