В матче легенд "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 2:0

В команде сине-бело-голубых отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

В пятницу вечером, 8 июля, состоялся матч ветеранов между "Зентом" и "Спартаком". Петербургская команда уверенно обыграла москвичей со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Петровский".

В команде сине-бело-голубых отличились Роман Широков и Александр Кержаков. Лучший бомбардир в истории "Зенита" отпраздновал забитый гол кувырками друг через друга вместе с нападающим Андреем Аршавиным.

Напомним, что игра за Суперкубок начнется в 19:00 в субботу, 9 июля, на "Газпром Арене". Сильнейшие клубы России сразятся за звание лучшего. Накануне стало известно о том, что на церемонии закрытия выступит группа Би-2. Также станцию метро "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок России. Воспользоваться станцией как на вход, так и на выход будет нельзя с 16 до 21 часа. Меру объясняют "необходимостью обеспечения общественного порядка". Для того, чтобы попасть на "Газпром Арену", болельщикам придется пользоваться станцией "Крестовский остров" или "Беговая".

Ранее мы писали, что Семак рассказал о предстоящем матче "Зенита" со "Спартаком". Тренер отметил, что состав команды соперников сильно не изменился.

Фото: Piter.tv