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Семак рассказал о предстоящем матче "Зенита" со "Спартаком"
Сегодня, 13:49
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Семак рассказал о предстоящем матче "Зенита" со "Спартаком"

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Тренер отметил, что состав команды соперников сильно не изменился.

Вячеслав Караваев не сможет выступить в матче за Суперкубок России против "Спартака". Об это тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил на пресс-конференции 7 июля.

Защитник сейчас проходит восстановление. Остальные игроки готовятся к матчу.

Семак отметил, что о подготовке "Спартака" не так много информации. При этом состав меняется незначительно.

Что касается схемы и новых требований главного тренера, думаю, говорить об этом преждевременно. В контрольных матчах  они играли разными соперниками в разных схемах, насколько будет вариативность, мы посмотрим в течение сезона.

Сергей Семак.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что команда в любом случае хорошая, и зрителей, и футболистов ждет интересный матч. 

Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене". Жители смогут увидеть матч в кинотеатрах.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, матч, спартак, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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