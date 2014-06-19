Семак рассказал о предстоящем матче "Зенита" со "Спартаком"

Тренер отметил, что состав команды соперников сильно не изменился.

Вячеслав Караваев не сможет выступить в матче за Суперкубок России против "Спартака". Об это тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил на пресс-конференции 7 июля.

Защитник сейчас проходит восстановление. Остальные игроки готовятся к матчу.

Семак отметил, что о подготовке "Спартака" не так много информации. При этом состав меняется незначительно.

Что касается схемы и новых требований главного тренера, думаю, говорить об этом преждевременно. В контрольных матчах они играли разными соперниками в разных схемах, насколько будет вариативность, мы посмотрим в течение сезона. Сергей Семак.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что команда в любом случае хорошая, и зрителей, и футболистов ждет интересный матч.

Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 9 июля на "Газпром Арене". Жители смогут увидеть матч в кинотеатрах.

Фото: ФК "Зенит"