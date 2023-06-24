Суперкубок России по пляжному футболу состоялся в Петербрге

Данный турнир стал третьим розыгрышем Суперкубка России по пляжному футболу, и впервые за всю историю соревнований побеждает та же команда — "Кристалл".

Матч за Суперкубок России по пляжному футболу состоялся в Санкт-Петербурге, победителем которого вновь стал клуб "Кристалл", одолевший своего соперника — команду "Саратов" — со счётом 5:4, пишет "Петербургский дневник".

Игроки обеих команд вышли на игру в чёрных повязках, а встреча началась минутой молчания в честь скончавшейся 3 июля футболистки Евгении Захаровой. Захарова выступала за "Кристалл", женскую сборную Санкт-Петербурга, клубы "Лекс", "Сити", "Строгино" и "Нева", вместе с последней став чемпионом России по пляжному футболу в 2016 году.

Данный турнир стал третьим розыгрышем Суперкубка России по пляжному футболу, и впервые за всю историю соревнований побеждает та же команда — "Кристалл". Ранее команды "Кристалл" и "Саратов" пересекались на поле 12 раз, пять матчей остались за командой из Саратова.

Добавим, что в июне в Москве состоялись Всероссийские соревнования по пляжному футболу "Первый дивизион", где сразу три команды из Санкт-Петербурга заняли призовые места, а клуб "Пляж" завоевал первое место.

Фото: Роман Королёв / "Петербургский дневник"