Стало известно, сколько в Петербурге поймали нелегальных маршруток, которые заменили на автобусы

Нарушителей заметили в Московском, Пушкинском и Невском районах.

В Комитете по транспорту Петербурга рассказали, сколько нелегальных маршруток, которые заменили на автобусы, поймали в городе после проведения первого и второго этапа транспортной реформы.

Piter.tv выяснил, что комитет изъял из перевозочной деятельности 34 транспортных средства перевозчиков, которые работали без необходимого разрешения на маршруте "Площадь Александра Невского – улица Красного Текстильщика, 10/12". Автомобили курсировали по будням в Центральном районе в часы работы Единого центра документов. Сейчас благодаря слаженной работе Комитета и сотрудников полиции деятельность нелегалов у станции метро "Площадь Александра Невского" носит эпизодический характер, вопрос пресечения указанной деятельности находится на постоянном контроле комитета.

Комитет обладает информацией о местах притяжения нелегальных перевозчиков и возможных новых местах возникновения указанной деятельности. Комитет по транспорту Петербурга

В Невском районе тоже поймали нарушителей порядка. По маршруту "Метро "Улица Дыбенко" – Кудрово" курсировали до 15 легковых такси, из них без разрешений работали – до 7 транспортных средств. Комитет отправил на стоянку 30 автомобилей нелегального перевозчика.

В период второго этапа транспортной реформы продолжали ездить по городу маршрутки № К-404 и № К-115, которые принадлежат бывшему официальному перевозчику ООО "Управление предприятиями "СЛК". Сотрудники Ространснадзора арестовали имущество юридического лица и назначили штрафы в размере 300 тыс. рублей по каждому эпизоду. Теперь по данным маршрутам нелегальные транспортные средства не курсируют.

В Пушкинском и Московском районах продолжают работать перевозчики ООО "Автотранспортное предприятие" (ООО "АТП") и ООО "Автотранспортное предприятие № 1" (ООО "АТП № 1"), нарушая законодательство. Маршрутки организаций курсируют под видом заказных перевозок. Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, водители осуществляют посадку и высадку пассажиров на протяженности всей трассы маршрута с взиманием платы за проезд за наличный расчет или переводом на банковские карты водителей.

ООО "АТП" осуществляет перевозку по маршрутам в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки: №№ К-190 (ст. м. "Купчино" – пос. Ленсоветовский) до 4 автобусов; К-174 (ст. м. "Купчино" – г. Пушкин, мкрн. "Славянка") до 6 автобусов; К-202 (ст. м. "Купчино" – г. Пушкин, мкрн. "Славянка") до 8 автобусов; К-222 (ст. м. "Купчино" – пос. Шушары) до 6 автобусов; К-180 (г. Пушкин, железнодорожный вокзал – г. Пушкин, мкрн. "Славянка") до 3 автобусов; К-545А (ст.м. "Купчино" – г. Пушкин – г. Павловск – пос. Пудомяги) до 2 автобусов. Комитет по транспорту Петербурга

Известно, что сотрудники Ространснадзора за нарушения лицензионных требований уже арестовали 2 автобуса маршрута № К-202.

Отметим, что в других районах правоохранители и представители комитета не нашли нелегальные маршрутки.

Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали о 4 новых автобусных маршрутах на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv