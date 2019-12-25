В Смольном рассказали о 4 новых автобусных маршрутах на севере Петербурга

Они заменят маршрутки.

В комитете по транспорту рассказали о четырех новых маршрутах, которые появятся в Петербурге с 15 июля. С этого дня стартует третий этап транспортной реформы.

На севере города откроются автобусные маршруты №№214 и 214Б. Они заменят маршрутки №№ К108 и К214.

Кроме того, прекратит работу маршрутка № К71. Вместо нее около "Старой Деревни" будет курсировать автобус №217.

Маршрутку № К425, которая связывала Приморский район Санкт-Петербурга и Сестрорецк, заменит автобус № 216А. Он будет следовать от станции метро "Старая Деревня".

Информация о замене всех маршрутов опубликована на сайте "Организатора перевозок".

Фото: Piter.tv