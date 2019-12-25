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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Спринт на Дворцовой" состоялись в Петербурге
Сегодня, 8:31
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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Спринт на Дворцовой" состоялись в Петербурге

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Участниками соревнований стали представители 18 российских регионов, а также спортсменов из Беларуси и Казахстана.

В Петербурге в семнадцатый раз провели Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на лыжероллерах "Спринт на Дворцовой". Участниками соревнований стали представители 18 российских регионов, а также спортсменов из Беларуси и Казахстана. О событии рассказали в пресс-центре петербургского комитета по физкультуре и спорту.

Соревнования проходили на трассе длиной 600 метров, проложенной возле знаменитой Александровской колонны. Комитет отметил высокий уровень подготовки и хорошие показатели местных спортсменов.

Победителем среди мужчин стал воспитанник школы высшего спортивного мастерства зимних видов спорта Андрей Краснов. Серебряную медаль среди женщин завоевала Екатерина Кипяткова из той же спортивной школы. Бронза досталась Диане Соболевой, представляющей училище олимпийского резерва №2.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская сборная завоевала главный трофей Кубка России по плаванию.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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