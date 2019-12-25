Клаудиньо планирует остаться в "Зените"

У спортсмена есть контракт еще на 4,5 года.

Футболист из ФК "Зенит" Клаудиньо не планирует покидать сине-бело-голубых. Об этом полузащитник сообщил "Матч ТВ" после матча за Суперкубок России, который состоялся накануне, 9 июля, на "Газпром Арене".

Моё главное желание — остаться в клубе. У меня есть контракт ещё на 4,5 года. Я полностью счастлив в "Зените". Все мои ближайшие планы связаны с ним. Клаудиньо, ФК "Зенит"

Однако бразилец отметил, что если поступит какое-то предложение, которое будет устраивать его и ФК "Зенит", то он изучит его.

Напомним, что в игра за Суперкубок завершилась счетом 4:0 в пользу петербургской команды. На 29-й минуте мяч в ворота противника забил Иван Сергеев. На 34-й – Малком. Еще один гол был за Венделом. Последний мяч во втором тайме забил Кассьерра.

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Фото: ФК "Зенит"