После победы "Зенита" в матче за Суперкубок на Ростральных колоннах зажгли факелы

Этот спортивный трофей петербургская команда завоевала в третий раз.

Сине-бело-голубые победили "Спартак" в матче за Суперкубок России. Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургского клуба. В честь игроков на Ростральных колоннах зажгли факелы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот спортивный трофей – Суперкубок страны футболисты "Зенита" завоевали в третий раз. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил талант, спортивное мастерство, характеры и уникальные подходы к делу футболистов и тренерского состава.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что успехи "Зенита" связаны с поддержкой партнера клуба ПАО "Газпром".

Ранее на Piter.tv: стало известно, как проходила игра сине-бело-голубых и "Спартака" за Суперкубок.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)