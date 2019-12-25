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После победы "Зенита" в матче за Суперкубок на Ростральных колоннах зажгли факелы
Сегодня, 9:32
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После победы "Зенита" в матче за Суперкубок на Ростральных колоннах зажгли факелы

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Этот спортивный трофей петербургская команда завоевала в третий раз.

Сине-бело-голубые победили "Спартак" в матче за Суперкубок России. Игра завершилась счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.  В честь игроков на Ростральных колоннах зажгли факелы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот спортивный трофей  – Суперкубок страны футболисты "Зенита" завоевали в третий раз. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил талант, спортивное мастерство, характеры и уникальные подходы к делу футболистов и тренерского состава. 

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что успехи "Зенита" связаны с поддержкой партнера клуба ПАО "Газпром". 

Ранее на Piter.tv: стало известно, как проходила игра сине-бело-голубых и "Спартака" за Суперкубок.

Фото:  ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)

Теги: в честь победителей, победа, ростральные колонны, суперкубок россия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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