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Гендиректор "Зенита" Медведев переживает за карьеру Дзюбы
Сегодня, 14:26
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Гендиректор "Зенита" Медведев переживает за карьеру Дзюбы

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Бывший форвард сине-бело-голубых пока не определился с командой.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев волнуется за спортивную карьеру бывшего игрока команды Артема Дзюбы. Об этом сообщили в ТАСС. 

Глава сине-бело-голубых признался, что общается со спортсменом и знает, что тот пока не нашел команду. Игрок согласен пойти играть в команду "Сочи", добавил Медведев.

Напомним, что Дзюба присоединился к сине-бело-голубым 1 июля 2015 года. Он провел 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу.

Футболист объявил об уходе из "Зенита" 22 мая. Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. Он попрощался с фанатами в костюме дэдпула. В конце ролика спортсмен снял с себя маску и заявил о том, что покидает футбольный клуб.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" победил в матче за Суперкубок России.

Фото:  ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

 

Теги: дзюба, зенит, медведев, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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