В Сети появился ролик с уходящим из "Зенита" Дзюбой

В костюме Дэдпула форвард сине-бело-голубых попрощался с командой.

Футболист Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита". Сегодня, 22 мая, в его telegram-канале появилось видео с обращением к фанатам. В нем он поблагодарил зрителей и сине-бело-голубых за поддержку и прекрасные годы совместной работы.

Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. В конце ролика спортсмен снял с себя маску и заявил о том, что покидает футбольный клуб.

Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Артем Дзюба, экс-нападающий ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: форварда "Зенита" Артема Дзюбу пригласили в турецкий клуб.

Видео: Телеграм / Артем Дзюба