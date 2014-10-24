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В Сети появился ролик с уходящим из "Зенита" Дзюбой

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В костюме Дэдпула форвард сине-бело-голубых попрощался с командой.

Футболист Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита". Сегодня, 22 мая, в его telegram-канале появилось видео с обращением к фанатам. В нем он поблагодарил зрителей и сине-бело-голубых за поддержку и прекрасные годы совместной работы. 

Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. В конце ролика спортсмен снял с себя маску и заявил о том, что покидает футбольный клуб.

Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения.

Артем Дзюба, экс-нападающий ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: форварда "Зенита" Артема Дзюбу пригласили в турецкий клуб.

Видео: Телеграм / Артем Дзюба

 

Теги: дзюба, дзюба уходит из зенита, зенит, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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