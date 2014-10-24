В Сети появился ролик с уходящим из "Зенита" Дзюбой

Футболист Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита". Сегодня, 22 мая, в его telegram-канале появилось видео с обращением к фанатам. В нем он поблагодарил зрителей и сине-бело-голубых за поддержку и прекрасные годы совместной работы.
Форвард выложил у себя в Telegram-канале видео с нарезкой лучших моментов в команде. В конце ролика спортсмен снял с себя маску и заявил о том, что покидает футбольный клуб.
Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения.
Артем Дзюба, экс-нападающий ФК "Зенит"
Ранее на Piter.tv: форварда "Зенита" Артема Дзюбу пригласили в турецкий клуб.
Видео: Телеграм / Артем Дзюба
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