Форварда "Зенита" Артема Дзюбу пригласили в турецкий клуб

Игрок планирует покинуть петербургскую команду летом

Стало известно, в каком клубе может продолжить спортивную карьеру форвард "Зенита" Артем Дзюба. По мнению бывшего тренера сине-бело-голубых Властимила Петржелы, футболист может оказаться в турецком клубе. Об этом сообщили на портале "Спорт-Экспресс".

Властимил Петржела считает, что у Дзюбы есть возможности попасть в российские клубы. Но с "Зенитом" у игрока договора на ближайшие годы не будет, потому что клуб требует других качеств от спортсмена.

Напомним, ранее появилась информация, что Дзюба планирует покинуть петербургскую команду летом по истечении контракта. Известно, что в спортсмене заинтересованы турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов