Семак дал комментарий по возможному уходу Дзюбы из "Зенита"

Спортсмен планирует покинуть петербургскую команду летом по истечении контракта.

Главный спортивный наставник ФК "Зенит" Сергей Семак прокомментировал уход Артема Дзюбы. По словам тренера, вопрос о дальнейшем выступление игрока за сине-бело-голубых решится в ближайшие дни.

Напомним, ранее появилась информация, что Дзюба планирует покинуть петербургскую команду летом по истечении контракта. Известно, что в спортсмене заинтересованы турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда".

Кроме того, Семак заявил, что в скором времени все узнают, кто останется в клубе, а кто уйдет. Появится информация и о новых игроках.

Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов