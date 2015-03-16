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Семак дал комментарий по возможному уходу Дзюбы из "Зенита"
Сегодня, 10:20
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Семак дал комментарий по возможному уходу Дзюбы из "Зенита"

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Спортсмен планирует покинуть петербургскую команду летом по истечении контракта.

Главный спортивный наставник ФК "Зенит" Сергей Семак прокомментировал уход Артема Дзюбы. По словам тренера, вопрос о дальнейшем выступление игрока за сине-бело-голубых решится в ближайшие дни. 

Напомним, ранее появилась информация, что Дзюба планирует покинуть петербургскую команду летом по истечении контракта. Известно, что в спортсмене заинтересованы турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда". 

Кроме того, Семак заявил, что в скором времени все узнают, кто останется в клубе, а кто уйдет. Появится информация и о новых игроках. 

Ранее на Piter.tv: матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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