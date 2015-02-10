Матч "Зенита" со "Спартаком" покажут в кинотеатрах Петербурга

Игра состоится 15 мая.

Матч "Спартака" и "Зенита" в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу пройдет на московском стадионе "Открытие Арена". Его покажут в кинотеатрах Петербурга и других городов. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

Увидеть "схватку" можно на экранах кинотеатров в Северной столицы ("Формула Кино" в ТРЦ "Галерея"), Москвы, Краснодара, Мурманска, Рязани и Сыктывкара.

Игра состоится 15 мая. Начало матча запланировано на 16:00.

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Фото: телеграм / Футбольный клуб "Зенит"