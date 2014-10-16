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"Зенит" обошел "Химки" и стал чемпионом России по футболу

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Игра закончилась со счетом 1:0

Зенит стал чемпионом России в 28-м туре чемпионата России по футболу, выиграв подмосковную команду "Химки". Решающим стал гол футболиста Ивана Сергеева. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Матч проходил на поле "Зенит Арены". На игру пришли 40 068 зрителей. Играли за петербургский клуб сегодня Одоевский, Алип, Круговой, Сутормин, Барриос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Сергеев и Алберто. На скамью запасных сели Дзюба, Мостовой, Кузяев, Ерохин, Адамов, Кизеев, Оздоев, Чистяков и Бязров. Во втором тайме Артем Дзюба и Александр Ерохин вышли вместо Ивана Сергеева и Юри Алберто.  Малкома, Сантоса и Вендела заменили Адамов, Мостовой, Оздоев. 

Ранее на Piter.tv: Сантос вышел с капитанской повязкой на чемпионский матч сине-бело-голубых и "Химок".

Видео: Телеграм / Футбольный клуб " Зенит"

Фото:  Телеграм / Футбольный клуб " Зенит"

 

Теги: зенит, спорт, футбол, химки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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