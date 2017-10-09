Сантос вышел с капитанской повязкой на чемпионский матч сине-бело-голубых и "Химок"

Играть за петербургский клуб сегодня будут Одоевский, Алип, Круговой, Сутормин, Барриос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Сергеев и Альберто.

На матч 28-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Химки" Сантос вышел с капитанской повязкой. Об этом сообщили в официальном телеграм-чате сине-бело-голубых.

Играть за петербургский клуб сегодня будут Одоевский, Алип, Круговой, Сутормин, Барриос, Малком, Клаудиньо, Вендел, Сергеев и Альберто. На скамью запасных сели Дзюба, Мостовой, Кузяев, Ерохин, Адамов, Кизеев, Оздоев, Чистяков и Бязров.

Ранее на Piter.tv: опоры фонарей на Большом проспекте П. С. получат синее освещение в честь "Зенита".

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"