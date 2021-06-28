Опоры фонарей на Большом проспекте П. С. получат синее освещение в честь "Зенита"

Фонари планируют включить в 21:50.

Сегодня, 7 мая, сине-бело-голубые покажут себя на заключительном домашнем матче сезона. В связи с этим сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" изменили опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны. В честь чемпионов России они засветятся синими огоньками. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фонари планируют включить в 21:50. Отключатся они 8 мая в 4:00.

Напомним, встреча 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с "Химками" пройдет на территории "Газром Арены". Игра начнется в 16:30.

Ранее на Piter.tv: фанаты "Зенита" устроят красочный проход по Крестовскому острову 7 мая.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"