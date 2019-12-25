Сине-бело-голубые стали досрочно победителями РПЛ.

В эту субботу, 7 мая, будут чествовать футбольный клуб "Зенит" как чемпиона Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Движение "Ландскрона" сообщила о том, что перед заключительным матчем сезона будет организован красочный проход по Крестовскому острову. Подобное шествие последний раз было три года назад.

Сейчас самое время вернуть атмосферу праздника и окрасить территорию вокруг стадиона в сине-бело-голубые цвета! Ландскрона.

Местом встречи болельщиков будет вход в Приморской парк Победы. Шествие начнется в 14:30.

7 мая "Зенит" сыграет с "Химками" на Газпром Арене. Матч начнется в 17:30. У подножия центральной лестницы стадиона будет выставлен кубок чемпионов страны.

Фото: ФК "Зенит"