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На проспекте Металлистов установят 150 современных светодиодов и 40 новых опор

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Новые светодиодные лампы позволят снизить уровень потребления электричества, эксплуатационные расходы и повысить безопасность.

На проспекте Металлистов обновят наружное освещение. Специалисты установят 40 новых опор и подключат 150 современных светодиодов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

Провода проложат под землей. Новые светодиодные лампы позволят снизить уровень потребления электричества, эксплуатационные расходы и повысить безопасность.

В местах пешеходных переходов будет использована более контрастная цветовая температура. Необходимо отметить, что в процессе реконструкции используется исключительно оборудование российского производства.

Владимир Резниченко, директор СПБ ГБУ "Ленсвет"

В 2024 году реконструкцию наружного освещения запланировано провести на территориях пяти кварталов, 19 улицах и магистралях, четырех садов, парков и скверов.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: освещение, проспект металлистов, светодиодные фонари, современные фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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