"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 4:1.

Футбольный мюнхенский клуб "Бавария" разгромил римский "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась с результатом 4:1 в пользу немцев. В составе команды-победителем отличились Роберт Левандовский, Джамал Мусиала и Лерой Сане. Они забили в ворота соперников на 9, 24 и 42 минутах встречи. Еще один гол в собственные ворота забил защитник "Лацио" Франческо Ачерби ( на 47 минуте матча).

Со стороны "Лацио" гол в ворота "Баварии" на 49 минуте игры реализовал Хоакин Корреа.

Напомним, что Роберт Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов. В настоящее время он находится на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов. В общей сложности польский спортсмен в текущем сезоне забил 32 гола в 31 матче.

"Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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