Маркус Зёдер негативно оценил высказывания главы МИД ФРГ на глобальных площадках.

Премьер-министр немецкого региона Бавария Маркус Зёдер попросил канцлера Германии остановить немецкого министра по иностранным делам Анналену Бербок и убрать ее от занимаемой должности. Соответствующее заявление председатель местной оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) сделал на заседании политического движения. Он призвал государственного секретаря (или министра по внешней политике) ФРГ следить за тем, что она говорит в публичном и общественном пространстве.

Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия. Мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с ее неаккуратными высказываниями. Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии

Зёдер также назвал немецкую партию "зеленых", которую представляет Анналена Бербок, угрозой для национальной безопасности Германии". Специалист раскритиковал различные аспекты ее политики. В частности, когда Бербок 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге огласила, что Берлин находится в состоянии войны с Москвой. Такой курс внешней политики в ХСС отвергают. Политик призвал коллег избегать разногласий на международной арене по вопросу военной помощи киевского режиму. Однако он пояснил, что Германия не ведет войну против России.

Бербок заявила, что Китай не должен поставлять в РФ оружие или товары двойного назначения.

Фото и видео: YouTube / phoenix