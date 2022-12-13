Бербок заявила, что Китай не должен поставлять в РФ оружие или товары двойного назначения

В МИД Германии рассказали о позиции в отношении внешний политики Пекина.

Глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок заявила, что Китай не должен поставлять в Россию оружие или товары двойного назначения. Соответствующее заявление дипломат сделала перед европейскими журналистами в ходе выступления, которое она дала после завершения встречи лидеров внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе. Она пояснила, что Берлин донес свою позицию Пекину на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Китай как член Совета безопасности несет особую ответственность за мир во всем мире, особенно когда речь идет о нарушении права. ККитай не должен поставлять оружие, в том числе товары двойного назначения, в Россию. Я активно подчеркивала это в наших дискуссиях. Анналкена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политического бюро Ван И сообщил общественности о том, что китайские власти к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине подготовят документ о позиции КНР по урегулированию регионального кризиса. Дипломат призвал "дать шанс миру". Данный ддокумент будет опираться на предложения по восстановлению мира от председателя КНР Си Цзиньпина.

Бербок прояснила в Совете Европы позицию Германии по танкам.

Фото и видео: European Commission