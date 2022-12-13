В МИД Германии рассказали о разногласиях в правительстве по военным поставкам Украине.

Немецкий министр по внешне политике Анналена Бербок прояснила в Совете Европы позицию Германии по танкам, которые могут отправиться в качестве военной помощи киевскому режиму. На пленарном заседании парламентской ассамблее чиновница уточнила перед политиками, когда страна может предоставить ВСУ свои Leopard 2. Соответствующий вопрос гостье задала депутат из Норвегии Ингрида Шу. Бербок отметила, что Берлин не против поставок тяжелого видов вооружения Киеву, но страна выступает за увеличение западной коалиции таких поставщиков.

Признаю: Украина нуждается в большей поддержке. Но не только от моей страны, а от всех стран. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Эксперт призналась в том, что что в правительстве Германии есть разногласия по вопросу поставок танков. Она призвала не обвинять друг друга, а пытаться добиться международной поддержки поставок.

Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ.

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