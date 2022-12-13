Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ

В МИД РФ рассказали об оскорбительных высказываниях со стороны Анналены Бербок.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок "тараном" для продвижения сил и интересов НАТО в ФРГ и территории соседних стран. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев Live". При этом спикер уверена в том, что на самом деле для Бербок чужда наука внешней политики или дипломатии.

Что касается Анналены Бербок, то это уровень, как у Зеленского. Это человек чуждый практике международных отношений, это человек, сделавший политическую карьеру. По большому счету - таран по продвижению североатлантической мысли на просторах Германии . Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом в МИД РФ прокомментировали высказывание Анналены Бербок о необходимости создания специального трибунала в отношении Москвы. Мария Захарова пояснила, что глава МИД ФРГ не имеет никакого представления о том, что из себя представляет трибунал как структура. Она призвала немецкую коллегу прочитать что-нибудь о Нюрнбергском трибунале.

Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live