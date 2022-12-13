Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов

В МИД РФ рассказали о том, что специалисты не включают российские материалы в свои отчеты.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала работу ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) дипломатией "политических трупов", так как ее уполномоченных лиц не видно и не слышно в вопросе урегулирования мирных конфликтов. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления в проекте "Соловьев Live". Гостья программы уточнила, что в ОБСЕ перестали реагировать на те материалы, которые отправляются со стороны России. Такую деятельность сами специалисты ОБСЕ называют "тихой дипломатией".

С приходом госпожи Терезы Рибейру - я не думаю, что это ее персональная характеристика, я думаю, что это в целом измененный вектор внутри самой организации, внутри ее секретариата, внутри ее председательства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уверена, что на самом деле деятели ОБСЕ мертвы в метафоричном плане. Она добавила, что речь идет не о нейтральном процессе, так как внутри организации видны те процессы, которые связаны с полной деградацией международной структуры из-за невозможности представителей ОБСЕ смотреть на вещи объективно. В МИД РФ уверены, что ОБСЕ больше не демонстрируют равноудаленность от интересов своих членов "от занятия позиции той или иной стороны".

Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live