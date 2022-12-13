Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести силовиков в Косово

В МИД РФ отметили, что сербы получили отказ в выполнении резолюции СБ ООН 1244.

Официальный представитель российского внешеполитического ведомства Мария Захарова призвала генеральный секретариат ООН обратить внимание на отказ со стороны структуры ввести силовиков в непризнанный регион Косово. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она отметила, что сербы получили отказ в ответ на просьбу ввести полицейский контингент, хотя это решение полностью подходит под резолюцию Совета Безопасности Всемирной организации под номером 1244.

Почему не хочет секретариат ООН поддержать запрос Белграда по этой конкретной резолюции на направление в регион сербских военных и полиции? Это для всех документ, просто надо к нему привлечь внимание. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы.

Фото и видео: МИД России