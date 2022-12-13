В МИД РФ рассказали о том, что Таллин пытается "своровать" суверенную собственность России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Дипломат напомнила, что Кремль ответит на действия недружественных стран по вопросу конфискации активов, так как данная мера считается нелегитимной "или попросту воровством" суверенной собственности, необходимым для решения их собственных политических задач.

И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьем. Это в переводе вышесказанного на простой обывательский... вызовут ответную реакцию, эта реакция будет адекватной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что информационное агентство The Bloomberg сообщил о том, что Эстония намерена до конца января 2023 года представить юридический план ареста российских активов для того, чтобы передать их потом киевскому режиму.

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Фото и видео: МИД России