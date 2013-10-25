Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ

В матче против "Нью-Джерси Дэвилс" также отличился хоккеист Евгений Кузнецов.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги. Форвард выступает за клуб "Вашингтон Кэпиталс". На 57 минуте матча против "Нью-Джерси Дэвилс" он отличился забитой шайбой в ворота соперника.

Игра прошла 22 февраля. Она завершилась с результатом 4:3 в пользу команды из американской столицы. Кроме Овечкина в матче также отличился российский хоккеист Евгений Кузнецов. Спортсмен смог записать на свой счет результативный пас.

Напомним, что по итогу 17 проведенных матчей "Вашингтон Кэпиталз" имеет в активе 21 очко. Этот результат дает клубу возможность находиться на втором месте турнирной таблицы Восточного дивизиона. "Нью-Джерси" набрал 14 очков в 13 играх. Он расположился на 13 позиции списка.

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