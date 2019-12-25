Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Колорадо".

Дубль россиянина Валерия Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче Национальной хоккейной лиги против клуба "Анахайм". В овертайме в домашнем матче команда обошла противника со счетом 3:2. В игре от "Колорадо" отличились Валерий Ничушкин (совершил дубль, забросив шайбы в ворота соперников на 35 и 63 минутах встречи), а также Брэндон Саад (гол на 38 минуте матча). У проигравших стоит отметить Адама Энрике и Якоба Сильверберга, которые забросили шайбы на 20 и 23 минутах игры.

Для российского спортсмена Ничушкина забитая шайба стала четвертой по счету в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности в его арсенале шесть очков (4 гола и две результативных передачи) за 21 проведенный матч.

В настоящее время "Колорадо" имеет 27 очков за 21 мати. Это дает клубу третье место в рейтинге Западного дивизиона. "Анахайм" с 18 очками после 24 игр занимает восьмую позицию списка. Следующий матч команды проведут 7 марта в Денвере.

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