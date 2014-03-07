Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В гостевом матче команда обошла хозяев со счетом 6:1.

Гол российского спортсмена Павла Бучневича помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 6:1 в пользу гостей. В команде-победителе отличились Крис Крайдер (29-я, 34-я, 41-я минуты игры), Павел Бучневич (44 минута встречи), Брэндан Смит (56 минута матча), Алексис Лафренье (59 минута игры). Со стороны "Нью-Джерси" можно отметить забитую на 8 минуте шайбу Джека Хьюза.

Для россиянина забитая шайба стала седьмой по счету в текущем сезоне НХЛ. Он также совершил голевую передачу. В настоящее время в арсенале Бучневича 17 очков ( за семь голов и десять результативных передач) за 21 проведенный матч.

Стоит отметить, что вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму спины в конце третьего периода. Ему пришлось покинуть ледовую арену при помощи коллег по команде. На его замену встал Александр Георгиев.

После матча с "Нью-Джерси" "Рейнджерс" находятся на шестой позиции в рейтинге Восточного дивизиона. В их активе 21 очко за 21 матч. Их оппоненты расположены на седьмой позиции с 16 очками за 19 проведенных игр.

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