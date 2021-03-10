"Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче команда обошла на поле противника с результатом 4:2. В матче со стороны победителей отметились Джек Гюнцель, Тэдди Блюгер, Каспери Капанен, Сидни Кросби. Они забросили шайбы на 19, 23, 40 и 60 минутах встречи соответственно. Со стороны противника отличились на 10 и 44 минутах Джек Джонсон и Райан Строум.

Российский форвард из "Питтсбурга" Евгений Малкин совершил голевую передачу. Он отметился результативными действиями пятую игру подряд.Сейчас в его активе значится 19 очков (шесть голов и 13 результативных передач) в 25 матчах. Нападающий из "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич отдал голевой пас. На его счету в текущем сезоне НХЛ записано 20 очков за 24 игры.

В настоящее время "Питтсбург" набрал 31 очко в 25 матчах. Это позволило команде подняться на третье место рейтинга Восточного дивизиона. "Рейнджерс" занимают шестую позицию с 23 очками за 25 игр.

Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey