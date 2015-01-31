"Аризона" обыграла "Колорадо" в матче НХЛ

Победитель определился по буллитам.

"Аризона" обыграла "Колорадо" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Клуб обошел соперника со счётом 5:4. Основное время завершилось при счете 4:4, победу "Аризона" завоевала по буллитам.

В составе клуба-победителя отличились на 2, 5, 47 и 49 минутах матча Джейкоб Чичран, Алекс Голигоски, Лоусон Крус, Фил Кессел. От "Колорадо" шайбы в ворота соперников забросилина 15, 19, 40 и 46 минутах встречи Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и россиянин Валерий Ничушкин.

Хоккеист из РФ забросил седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он отметился результативным действием в третьей игре подряд. Сейчас на его счету значится 14 очков (семь голов и семь голевых передач) за 31 проведенный матч. Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин не сумел отличиться.

В настоящее время "Аризона" занимает пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона с 33 очками. "Колорадо" прерывает серию из семи побед Команда расположилась на второй позиции рейтинга с 43 очками.

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Видео: Youtube/Timestamp Guy2.0