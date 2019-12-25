Игра завершилась со счетом 2:1.

"Тампа" обыграла "Даллас" в рамках гостевого матча в НХЛ". Российский вратарь Андрей Василевский помог своей команде обыграть соперника. Он отразил 16 бросков по воротам и признан первой звездой игры. Встреча завершилась с результатом 2:1.

В состав клуба-победителя шайбы в ворота противников забросили на 29 и 33 минутах игры Стивен Стэмкос и Янни Гурд (33). От "Далласа" на пятой минуте отличился Руп Хинтц . Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска по воротам, его одноклубник россиянин Денис Гурьянов, а также хоккеисты "Тампы" Михаил Сергачев и Александр Волков не сумели отличиться в игре.

Сейчас "Тампа" лидирует в рейтинге Центрального дивизиона с 50 очками после 32 проведенных игр. "Даллас" занимает седьмое место с 28 очками в 29 матчах. В следующий раз команды встретятся на ледовом поле 26 марта в Далласе.

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