"Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Нью Йорк Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в выездном матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 2:1 в овертайме. В составе клуба-победителя на 45 и 64 минутах встречи отметились Оливер Уальстрем и Энтони Бовилье. У проигравших единственную шайбу в ворота противников на 33 минуте забросил Оскар Линдблом.

Российский голкипер Илья Сорокин, выступающий за "Айлендерс", отразил 36 бросков и стал первой звездой встречи. Спортсмен одержал восьмую подряд победу в своем дебютном сезоне турнира. Для клуба это является рекордом. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов не отметился результативными действиями в матче.

Сейчас "Нью-Йорк Айлендерс" занимают первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 46 очками за 33 проведенных матча. "Филадельфия" расположилась на пятой позиции с 34 очками за 30 игр.

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Видео: YT / PRO Hockey