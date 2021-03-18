"Рейнджерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ со счетом 9:0

Бучневич и Панарин смогли забить шайбы и совершить голевые передачи.

Шайбы российских спортсменов Павла Бучневича и Артемия Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в игре Национальной хоккейной лиги. Домашний матч завершился с результатом 9:0.

Во встрече на 8, 15, 22 и 24, 28, 29,35, 39 и 40 минутах отличились Брендан Лемье, Артемий Панарин, Павел Бучневич (дубль), Джейкоб Труба, Мика Зибанежад, Филип Хитил. Бучневич также отметился двумя результативными передачами. Сейчас хоккеист набрал 26 очков за текущий турнир (10 голов и 16 голевых передач).

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 26 бросков и провел второй матч "на ноль" в сезоне НХЛ. Артемий Панарин может похвастаться в рамках матча также голевым пасом. В его арсенале 24 очка (семь голов и 17 результативных передач) за 17 игр.

В настоящее время "Нью-Йорк Рейнджерс" занимают шестое место в рейтинге Восточного дивизиона с 28 очками."Филадельфия" находится на пятой строчке списка с 31 очком.

"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET