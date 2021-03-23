"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Баффало" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:3.

Три передачи российского спортсмена Артемия Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Баффало" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 5:3.

В составе команды победителей отличились Каапо Какко (дубль на 28-ой и 60-ой минутах), Крис Крайдер (дубль на 31-ой и 46-ой минутах), Адам Фокс (39 минута). У проигравших шайбы в ворота соперников на 24, 42 и 45 минутах встречи забросили Расмус Асплунд, Дилан Козенс, Джефф Скиннер.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал три голевые передачи. Эти действия помогли хоккеисту набрать за турнир 28 очков (8 голов и 20 результативных передач) в 20 проведенных матчах. Его коллега по клубу Павел Бучневич отметился результативным пасом. В его арсенале находится 29 очков (11 голов и 18 голевых пасов) за 30 игр.

Сейчас "Нью-Йорк Рейнджерс" занимают шестое место в рейтинге Восточного дивизиона с 32 очками."Баффало" потерпел 14-е поражение подряд. Он занимает последнее (восьмое) место списка с 16 очками.

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в НХЛ.

Видео: MSG

