"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в НХЛ

Победитель определился по буллитам.

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в матче Национальной хоккейной лиги. По серии буллитов команда обошла противника в гостевом матче. Основное время завершилось с результатом 1:1. Отличился Райан Донато, забросивший шайбу на 36-ой минуте встречи, а также Тайлер Бозак на 47-ой минуте.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Однако он произвел в послематчевой серии буллит. Напомним, что в сентябре прошлого года спортсмен перенес операцию на плече. Она стала третьей за последние 2,5 года. Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не сумел отличиться в игре.

Напомним, что благодаря проведенной игре "Сент-Луис" прервал серию из пяти поражений. Он находится на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона с 35 очками за 30 матчей. "Сан-Хосе" расположился на седьмом месте рейтинга с 26 очками за 28 игр.

"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ.

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